Calciomercato Juventus il futuro vedrà alcune cessioni illustri e altri giocatori che rimangono ancora un rebus, come Dybala.

Calciomercato Juventus, i bianconeri verso l’ultima rifondazione. Nella prossima stagione si cambierà tutto, si ripartirà da alcune basi solide (come i giovani già collaudati), Chiesa, De Ligt e Kulusevski sono alcuni nomi su cui la Juventus ripartirà senza dubbio, ma alcuni veterani potrebbero lasciare lo scettro. Il primo indiziato è naturalmente Cristiano Ronaldo, il portoghese pesa troppo sulle casse della Vecchia Signora e la mancata qualificazione potrebbe essere cruciale per il suo futuro, ma con lui potrebbero partire anche volti noti per essere leader fuori e dentro il campo come Giorgio Chiellini che potrebbe mollare dopo tanti anni di grandi successi.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, quanto pesa l’eliminazione sull’economia societaria? Il punto

Calciomercato Juventus, futuro: c’è chi lascia e chi rimane ancora un rebus

Ma oltre ad alcune – possibili – partenze illustri c’è chi rimane un rebus, stiamo parlando di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è stato fuori per l’intera stagione a causa di parecchi infortuni e la sua stagione è ormai compromessa. La Juventus anche volesse inserirlo nel mercato vorrebbe garantirgli la passerella ideale anche per guadagnarci e non arrivare a svendere un giocatore così importante. C’è ancora da capire cosa sarà il suo futuro, quella firma del contratto e il possibile rinnovo, ancora non è arrivato. L’argentino è sempre più ai margini e una sua possibile cessione sembra più percorribile.