Calciomercato Juventus, toto-panchina per il futuro: cosa dicono le quote

Calciomercato Juventus, l’eliminazione dalla Champions League rimescolerà i piani della dirigenza bianconera per il futuro?

Alla fine della scorsa stagione la Juventus ha deciso di esonerare Sarri per affidarsi ad Andrea Pirlo, dando il via ad un nuovo progetto tecnico. I bianconeri hanno fallito l’assalto alla Champions League, perdendo nel doppio confronto con il Porto, e in campionato sono chiamati alla rimonta sull’Inter del grande ex Antonio Conte. I tifosi non sono ovviamente felici, il rischio è quello di dover abdicare al trono anche nel campionato di serie A. Ed è per questo che si vocifera del possibile cambio in panchina.

LEGGI ANCHE –>Juventus eliminata, i tifosi insorgono sui social

LEGGI ANCHE —>Ronaldo out, i tifosi vogliono la partenza del portoghese