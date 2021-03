Juventus, la presunta svogliatezza con cui il portoghese ha reagito alla sfida contro il Porto non ha fatto contenti i tanti supporter.

Juventus, Ronaldo ha praticamente fatto una delle sue peggiori prestazioni da quando è in bianconero, purtroppo, avvenuta nella partita più importante della stagione. Proprio quella dove il portoghese doveva fare la differenza. Ma l’atteggiamento con cui ha gestito la partita non è piaciuto ai tifosi, troppa leggerezza e la fotografia sta in quella punizione, poi gol decisivo per il Porto. Il portoghese si è girato lasciando uno spazio evidente per far insaccare i portoghesi che sono poi andati al pareggio. Troppa presunta svogliatezza che non ha fatto contenti i tanti supporter della Vecchia Signora che ora si interrogano se è stata – realmente – una scelta giusta prenderlo o un progetto fallito.

Juventus, UCL: Ronaldo e il gesto che non è piaciuto ai tifosi

Ora tanti interrogativi che includono passato e futuro. Il primo è naturalmente, ma col senno di poi ha realmente avuto senso l’acquisto del portoghese? Certamente se l’obiettivo era la Champions, complice se vuoi pandemia e una squadra non certamente idonea agli standard a cui era abituato al Real Madrid, possono essere una delle cause, ma c’è da dire che nonostante ciò Cristiano i suoi numeri, le sue partite decisive le ha fatte. Anche qua, la cartolina sta in quella famosa “remuntanda” di Champions contro i rivali di sempre dell’Atletico, una tripletta che lo consacrò idolo di sempre, ma nelle ultime partite il giocatore sembra quasi rassegnato, non più motivato. Nessuno sa realmente cosa sia successo ma la verità in questo momento è che il futuro appare sempre più lontano dai radar bianconeri.