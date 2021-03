Juvelive ha avuto il piacere di intervista Sandro Corapi, in occasione dell’uscita del suo libro “Nella testa del Campione”.

Juvelive ha avuto l’onore e il piacere di intervistare telefonicamente Sandro Corapi, Life & Sport Mental Coach molto famoso per avere collaborato con tanti giocatori ma anche allenatori del calibro di Vladimir Petkovic. Stando propriamente in ambiente bianconero, Corapi ha seguito, nelle vesti di Mental Coach, alcuni ex idoli della fandom bianconera, come ad esempio il “profeta” Hernanes, ex centrocampista della Juventus ora in forze al San Paolo. Qui di seguito l’intervista completa a Sandro Corapi:

Intervista esclusiva a Sandro Corapi, per il suo libro “Nella testa del Campione”

Perché ha deciso di scrivere un libro dal titolo “Nella testa del campione?”