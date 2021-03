Isco alla Juventus, calciomercato: il Real Madrid ha fissato il prezzo

Calciomercato Juventus, addio Isco: il Real Madrid potrebbe accontentarsi anche di 20 milioni di euro. Le ultime

Calciomercato Juventus Isco/ Già dai tempi di Max Allegri, il trequartista spagnolo del Real Madrid Isco è stato uno degli obiettivi più importanti dei vertici dirigenziali bianconeri, nonché pupillo del tecnico livornese che ne apprezzava le spiccate doti in fase di impostazione e inserimento. Dopo una stagione trascorsa più in panchina che in campo, il destino dell’iberico sembra ormai essere segnato. Zinedine Zidane lo ha escluso puntualmente dalle rotazioni, e il calciatore sarebbe sempre più convinto a cambiare aria.

Secondo quanto riportato dal portale fichajes.net, il Real si accontenterebbe di una cifra piuttosto contenuta, circa 20 milioni di euro, irrisoria se si considera il valore di un calciatore che ha dimostrato di sapersi disimpegnare molto bene anche su palcoscenici internazionali.