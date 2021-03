Juventus, il tweet di Shade è già trend topic sui social: cosa ha detto

Juventus, il tweet di Shade è già diventato trend topic su Twitter. Il rapper tifosissimo bianconero ha parlato del giornalista Varriale.

Vorrei che la mia vita fosse come il profilo di Varriale.

Una realtà distorta in cui esistono solo le mie vittorie e le sconfitte degli avversari. — Shade (@thetrueshade) March 12, 2021

Juventus, Shade rapper torinese molto conosciuto nell’ambiente anche per i suoi simpatici freestyle, sul proprio profilo Twitter ha scritto: “Vorrei che la mia vita fosse come il profilo di Varriale. Una realtà distorta in cui esistono solo le mie vittorie e le sconfitte degli avversari“. In riferimento al giornalista sportivo della Rai, Enrico Varriale.