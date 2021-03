Rabiot, addio Juventus: calciomercato, c’è Guardiola nel suo futuro

Calciomercato Juventus, addio Rabiot: il futuro del centrocampista ancora tutto da scrivere. Intanto, spunta l’ipotesi City

Calciomercato Juventus Rabiot futuro/ Nelle ultime apparizioni della Juventus, è sembrato uno dei calciatori più in forma della compagine di Andrea Pirlo. Stiamo parlando di Adrien Rabiot, reduce da due goals consecutivi siglati contro Lazio e Porto: un ruolino di marcia positivo per l’ex Paris Saint Germain, che con la maglia bianconera ha gonfiato la rete soltanto in altre due apparizioni contro Milan e Spezia. Sebbene le recenti prestazioni siano piuttosto incoraggianti, il suo futuro potrebbe non essere ancora alla Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla redazione di calciomercatoweb, ad esempio, su Rabiot è forte l’interessamento del Manchester City: Guardiola apprezza particolarmente le doti tecniche del transalpino, e sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 20 milioni di euro. La Juve lo valuta 25-26 milioni, ma un eventuale accordo potrebbe essere trovato a metà strada.