Cagliari Juventus, le parole di Pirlo nel post gara: “Dobbiamo vincerle tutte”

Cagliari Juventus, i bianconeri questa sera hanno messo quella cattiveria che è mancata in Champions. Ne ha parlato Pirlo.

Cagliari Juventus, il maestro Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il post gara della sfida di campionato che ha visto trionfare i bianconeri per 3 a 1 sul Cagliari. Una partita che ha visto, finalmente, ritornare quella cattiveria mancata durante la sfida contro il Porto in Uefa Champions League. Ronaldo è tornato alla tripletta, rispondendo a suon di tre gol. Ecco cosa ha detto il maestro a tal proposito: “Stasera ottimo approccio, dovevamo partire col piede giusto: impronta decisa che abbiamo fatto nel migliore dei modi”.

Si è poi parlato della posizione di Danilo, inedito a centrocampo: “Danilo giocatore intelligente che sa fare tante cose, sa fare la sua partita. Giocatore che ha qualità per giocare anche altrove”.

E poi si è parlato anche dell’episodio di Ronaldo e della – possibile – espulsione, ecco cosa ha detto Pirlo: “Nessuna paura per l’intervento di Ronaldo, classico intervento di gioco, decide il Var. Ci siamo presi gol per un po’ di stanchezza mentale”.