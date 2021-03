Calciomercato Juventus, Alex Sandro non è più indispensabile. L’esterno brasiliano potrebbe partire e i bianconeri cercano un sostituto.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro: l’esterno brasiliano bianconero non più indispensabile. Ecco, dunque, che la società potrebbe cedere il difensore cercando al suo posto nuovi profili anche più giovani per garantire un nuovo rinvigorito ciclo sulle fasce. Il caso vuole che il brasiliano si sia nuovamente infortunato, ora Pirlo dovrà trovare nuove soluzione tattiche per gestire al meglio le partite. Ma troppi pochi giocatori di ruolo limiteranno le scelte del maestro che dovrà adattare, nuovamente, giocatori in ruoli non propri. La Juventus dovrà intervenire sul mercato nella prossima stagione per cercare il profilo ideale.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro può partire: le soluzioni in fascia

Ora Pirlo dovrà nuovamente adattare alcuni dei suoi giocatori, si pensa l’arretrata di Bernardeschi o il rutilizzo del giovane Frabotta che già ha disputato match importanti nel corso della stagione. Diverse soluzioni per il maestro ma pochi uomini di ruolo. In ottemperanza a questa necessità la squadra di Pirlo dovrà necessariamente intervenire nel mercato in entrata. Tante soluzioni che ritornato, si parla sempre di Emerson Palmieri del Chelsea. Già cercato nella scorsa stagione, l’esterno italo-brasiliano potrebbe essere la soluzione ideale.