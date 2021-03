Calciomercato Juventus, il nuovo tecnico pretende il bomber: rischio stop

Calciomercato Juventus, l’arrivo del nuovo tecnico potrebbe essere condizionato dalla scelta dell’attaccante: rischio stop

Nonostante le conferme che in questo momento sembrano comunque di facciata, alla fine della stagione la Juventus cercherà di capire se è il caso di continuare con Pirlo o cambiare allenatore. Una decisione al vaglio già al momento da parte della dirigenza bianconera. Perché se è vero che il tecnico ha già conquistato la Supercoppa Italiana ed è in finale di Coppa Italia, è altrettanto tangibile che l’uscita dalla Champions, e la possibilità di perdere il decimo scudetto di fila, possono fare la differenza.

E, dalla Spagna, rimbalza la voce che sia proprio Zidane uno dei possibili successori di Pirlo. Il tecnico francese, alla fine della stagione, potrebbe lasciare il Real Madrid. E secondo “Diario Gol” è la Juventus la squadra più accreditata a prendersi Zizou, che sarebbe contento di tornare in un ambiente che conosce, in altre vesti da quelle già indossate in passato.

