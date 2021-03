Juventus, “I record inseguono me”: Ronaldo all’attacco sui social

Juventus, Ronaldo continua ad “attaccare” sui social dopo le polemiche post Porto, celebrando i suoi numeri impressionanti

Probabilmente stanco delle critiche ricevute dopo l’eliminazione con il Porto, Cristiano Ronaldo ha prima risposto sul campo, con la tripletta al Cagliari. Poi ha deciso di farlo sui social. Con la lunga lettera quasi una settimana fa, adesso con due storie su Instagram, per rimarcare i 770 gol in carriera.

Un numero incredibile che gli ha permesso di superare Pelé: anche il brasiliano si è complimentato con l’attaccante bianconero, capace di numeri incredibili nella sua carriera. “Non seguo i record, i record seguono me” scrive CR7, facendosi vedere con le maglie di Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus e Nazionale portoghese.

Juventus, Ronaldo e il suo record

Dicevamo: 770 gol in carriera che gli hanno permesso di superare un mostro sacro del calcio mondiale come l’attaccante brasiliano. E in tutto questo c’è anche chi lo contesta e dice che non è decisivo. Basterebbe, solamente, guardare questi numeri impressionanti. Ma la cosa incredibile è che sembra proprio non voglia fermarsi.

Ronaldo, che ha alte probabilità di rimanere alla Juventus nonostante l’annuncio di Zidane ieri sera, vuole continuare a segnare e vincere. Punta allo scudetto, che sarà difficile da raggiungere e alla Coppa Italia. L’anno prossimo si penserà di nuovo alla Champions League. E lo farà quasi sicuramente ancora con la maglia bianconera addosso. Agnelli sarebbe intenzionato a tenerlo alla Juve – CR7 ha ancora un anno di contratto – per cercare di portare a casa il trofeo più importante per un club.