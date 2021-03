Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana. Pirlo ha scelto il suo nuovo centrocampo per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Pirlo ha scelto la sua nuova formazione. Nella prossima stagione vedremo importanti novità, partendo dal centrocampo (il settore più problematico fino adesso). Il maestro avrebbe già avanzato richieste precise sui nuovi innesti: un regista di ruolo, Locatelli è l’interprete perfetto. Il Sassuolo chiede 40 milioni per l’italiano, prezzo che si potrebbe raggiungere con la cessione in plusvalenza di Ramsey che continua ad affascinare diversi club dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: Pirlo ha scelto

Il maestro ha scelto Locatelli. Ancora molto giovane, il centrocampista italiano si è messo in luce nel suo attuale club dove è diventato uno dei punti forti degli undici di De Zerbi. Classe ma soprattutto il ruolo che più predilige Pirlo, essendo stato un maestro in quel settore del campo, stiamo parlando del regista. Alla Juventus attuale serve un giocatore da queste qualità. Locatelli è già stato cercato ad inizio stagione ma le richieste troppo onerose e piani diversi fermano la dirigenza bianconera che ora potrebbe tornare all’assalto. Operazione che si potrebbe chiudere per 40 milioni di euro. Prezzo sicuramente non economico ma giustificato visto il profilo trattato. Per arrivare più facilmente al raggiungimento dei soldi necessari, i bianconeri pensano alla plusvalenza su alcuni giocatori presi a zero. Trattasi di Ramsey che continua ad affascinare squadre inglesi, d’altronde il suo passato è made in England.