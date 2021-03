Calciomercato Juventus, bianconeri pronti a rinforzarsi in difesa. L’obiettivo arriva dalla Serie A ed è Gosens dell’Atalanta.

Calciomercato Juventus, l’obiettivo primario per il prossimo mercato bianconero è rinforzare i settori più in difficoltà. Non è un caso infatti pensare che il prossimo acquisto sarà in difesa. La fascia sinistra è in carenza di uomini e Alex Sandro non sembra più essere la sicurezza di un tempo, pertanto la dirigenza sta valutando diversi nomi che possano fare al caso dei bianconeri. Il primo che è venuto in mente è quello di Gosens dell’Atalanta.

Calciomercato Juventus, rinforzi in difesa: scelto il nuovo laterale sinistro

Fra giocatori che potrebbero lasciare, Chiellini non è più sicuro di voler continuare visto che avrebbe già il posto da dirigente, altri potrebbero essere ceduti. Il caso vuole che De Ligt (intoccabile) potrebbe obbligare a mettere sul mercato l’altra giovane promessa, Demiral. Il turco quindi potrebbe essere ceduto. Ma tornando ai laterali, Sandro potrebbe essere ceduto ad una cifra intorno ai 20 milioni, in questa eventualità Gosens potrebbe sbarcare a Torino per figurare come nuovo titolare nella difesa di Pirlo, come suo vice si pensa a Bernardeschi che è già stato ampiamente testato nel ruolo.