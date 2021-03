Calciomercato Juventus, affare Locatelli: sul piatto una contropartita

Calciomercato Juventus, Locatelli resta nel mirino di Paratici, che potrebbe decidere di offrire una contropartita al Sassuolo

Locatelli Juventus calciomercato/ Che Locatelli piaccia alla Juventus, non lo scopriamo certo oggi. Che la prossima estate possa essere quella giusta per il suo passaggio in bianconero, neanche. Le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, del resto, non lasciano adito ad ulteriori interpretazioni: la Juve si sarebbe convinta a concentrare i propri sforzi sul giovane centrocampista del Sassuolo, autore anche quest’anno di una stagione sopra le righe.

Il Sassuolo fa muro, o almeno, prova a farlo. I quasi 40 milioni di euro richiesti dagli emiliani la scorsa estate hanno contribuito alla permanenza dell’ex Milan alla corte di De Zerbi per un’altra stagione. Qualche mese fa, la Juve era inghiottita nei marasmi di una campagna acquisti che non poteva non prescindere dal capitolo cessioni, che hanno imbottigliato i colpi in cascina di Fabio Paratici, che è stato costretto a mollare la pista. I contatti con l’entourage del calciatore, però, sono proseguiti anche quest’inverno, e secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, a giugno potrebbe concretizzarsi una prima offerta ufficiale.