Calciomercato Juventus, ottimismo per Gosens: Paratici ha un piano

Calciomercato Juventus Gosens / Nel segno di Robin. Anche quest’anno Gosens si è confermato su livelli straordinari, mettendo a referto complessivamente 9 goals e 4 assist, e trascinando la sua squadra con le sue proverbiali cavalcate sulla fascia. La Juve, che già aveva seguito il tedesco la scorsa estate, ora non sembra più nutrire dubbi sulla bontà dell’affare, e potrebbe rompere gli indugi da un momento all’altro, per assicurarsi quell’esterno richiesto a gran voce da Andrea Pirlo, che ha dovuto convivere a lungo con il problema terzini quest’anno.

Non sarà facile, però, riuscire a scalfire il muro degli orobici, che come riportato da tuttojuve.com, valutano il proprio laterale non meno di 40 milioni di euro. Cifra che i bianconeri potrebbero riuscire a racimolare laddove riuscissero a piazzare alcune cessioni: oltre ai vari Ramsey e Rabiot, nella lista dei partenti è finito anche Alex Sandro, la cui cessione farebbe spazio proprio a Gosens.