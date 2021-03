Calciomercato Juventus, l’operazione Milik dal Marsiglia sarà più che probabile. Ha parlato lo stesso giocatore ai microfoni dell’Equipe.

Calciomercato Juventus, Milik già dai tempi di Sarri era l’attaccante prescelto per diventare il nuovo numero 9 bianconero ma i veti del Napoli impedirono al polacco di lasciare Napoli a zero e, quindi, alla fine scelse poi l’OM. Proprio al Marsiglia il centroavanti sta trovando continuità ma un suo addio a fine stagione è già molto concreto, visto che l’interesse da parte dei bianconeri è reciproco. Sembra infatti che il direttore Paratici e l’entourage del calciatore avessero già trovato un accordo, con il sì del giocatore ma poi per i vari problemi economici alla fine si concluse con un nulla di fatto, ora Milik potrebbe diventare nuovamente concreto per l’estate.

Calciomercato Juventus, in arrivo l’attaccante: si farà

Lo stesso Milik intervistato dall’Equipe ha lasciato presagire che il suo futuro è molto aperto, anzi, quasi imminente un suo possibile addio. Ecco cosa ha detto ai microfoni francesi: “Oggi sono al Marsiglia e penso solo all’OM. Ho dei sogni, voglio giocare nei migliori club del mondo. Cosa devo fare per essere in uno di questo club tra due anni o magari tra due mesi? Il modo è dare il 100% ogni giorno ed essere pronto per ogni partita, migliorandosi”.