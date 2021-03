Juventus, come stanno Arthur e McKennie? Ecco cosa filtra

Juventus, le condizioni di Arthur e McKennie sono in netto miglioramento: il brasiliano dovrebbe partire titolare contro il Benevento

Arthur Juventus infortunio McKennie / Prima della sosta delle Nazionali, la Juventus è attesa da un match importante contro il Benevento. Una gara che gli uomini di Pirlo non si possono permettere assolutamente di sbagliare, per provare a continuare ad alimentare il sogno scudetto. Alla luce del rinvio di Inter-Sassuolo, vincendo, i Campioni d’Italia uscenti potrebbero lanciare un messaggio importante alla concorrenza.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, occasione dal Real: si libera a parametro zero

Ovviamente i sanniti non si presenteranno allo Stadium con l’intenzione di essere vittime sacrificali. Anche per questo, occorrerà la massima attenzione per cercare di approfittare della più piccola esitazione dei giallorossi. Intanto, Pirlo può sorridere per quanto concerne la situazione relativa agli infortunati.