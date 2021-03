Juventus, il fallimento europeo è grave: alla pari dell’Inter

Juventus, alla fine degli ottavi il fallimento europeo dei bianconeri è grave. Alla pari di quello interista. Le altre hanno dato tutto

Partiamo dai fatti: la Juventus, alla fine degli ottavi di finale, è l’unica squadra inserita tra le teste di serie a non aver raggiunto i quarti. Un fallimento. C’è poco margine per descriverlo in un altro modo. Soprattutto perché l’avversario era ampiamente alla portata della squadra di Pirlo. Ma ormai è andata e bisogna pensare al campionato.

Allargando il discorso la penuria di risultati in Europa, quest’anno, è paragonabile solamente a quello dell’Inter, l’altra squadra che per qualità della rosa avrebbe dovuto, senza dubbio, almeno superare la fase a gironi. Ma così non è stato, anzi i nerazzurri, arrivati quarti dopo Borussia Monchengladbach e Shakhtar, non sono riusciti nemmeno ad accedere all’Europa League. Ecco perché il fallimento è identico. Anzi, più grave quello dei nerazzurri. Che però, dalla loro, hanno il fatto di essere in testa al campionato. E vincerlo darebbe sicuramente un senso diverso alla loro stagione.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, l’astro nascente rinforzo per la fascia sinistra

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, è già toto-attaccante per il futuro

Juventus, dalle altre non ci si poteva aspettare di più

Da Atalanta e Lazio, è evidente, non ci si poteva aspettare di più. Sfortunate nel sorteggio, sono uscite con merito, battute sia in casa che in trasferta contro due squadre che per ranking e storia sono avanti anni luce. Il percorso fatto da Gasperini e Inzaghi però, nel contesto descritto precedentemente, è totalmente diverso. L’Atalanta ci ha anche provato e va dato del merito. La Lazio invece non ha avuto nemmeno la possibilità di farlo. Il divario era incolmabile contro la squadra che insieme al Manchester City è la favorita per la vittoria finale.

Quindi si può parlare di fallimenti del calcio italiano solamente se si prende in considerazione il cammino di Juventus e Inter. E ci dispiace dirlo ma è così. Tutti, dalla Juventus, ci aspettavamo qualcosa di diverso in questa stagione. Forse non vincere la Champions, ma sicuramente non uscire agli ottavi contro una squadra che ha impostato due partite cercando di sfruttare problemi ed errore dei bianconeri. Il Porto alla fine non ha rubato nulla, anzi, con abnegazione è riuscito a portare a casa qualcosa di incredibile pensando al sorteggio invernale. Ma il calcio non è una scienza esatta. Ed è bello per questo. Anzi, stavolta, tanto bello non è stato.