Calciomercato Juventus, affare Locatelli: Frabotta pedina di scambio

Locatelli alla Juventus, calciomercato: Paratici prova il colpo dal Sassuolo mettendo sul piatto il giovane

Calciomercato Juventus Locatelli / La prossima campagna acquisti della Juventus non può non prescindere dall’acquisto di un centrocampista di qualità per rinforzare un reparto che ha palesato non poche difficoltà ad assimilare i dettami tattici di Andrea Pirlo. Aaron Ramsey ed Adrien Rabiot potrebbero essere i principali indiziati a lasciare Torino, e Paratici sarebbe già al lavoro per piazzare colpi importanti non soltanto per il presente, ma anche in ottica futura.

Tra questi, impossibile non menzionare quel Manuel Locatelli sul quale i vertici dirigenziali bianconeri vigilano ormai da molto tempo. Già in estate c’erano stati dei contatti importanti tra le parti, che non erano andati però oltre a qualche timido sondaggio a scopo informativo. Del resto, le richieste del Sassuolo erano esageratamente elevate per le casse bianconero l’estate scorsa, alla luce delle mancate cessioni.