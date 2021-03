Calciomercato Juventus, con Dybala sarà addio? Ecco i club sulla Joya

Calciomercato Juventus, aumenta la corte per Dybala, che piace ai più importanti top club. Ecco cosa filtra sulla possibile cessione

Dybala Juventus calciomercato addio / Tra la Juventus e Dybala sembra essere calato improvvisamente il gelo. L’argentino, che attualmente sta cercando di smaltire i postumi dell’infortunio al ginocchio rimediato, non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel giugno 2022. La distanza tra domanda ed offerta permane, inalterata: il numero 10 non si schioda dalla richiesta di un quadriennale ad almeno 14 milioni di euro a stagione, mentre la Juve non sarebbe intenzionato a sforare la doppia cifra.

Volente o nolente, una soluzione dovrà essere trovato a stretto gira di posta, pena il rischio di dover lasciar partire l’ex Palermo a zero tra poco più di un anno. Ecco perché, laddove non si dovesse materializzare l’accordo per il prolungamento, quest’estate potrebbe essere quella decisiva per la cessione del talentuoso attaccante, valutato dalla Juventus circa 75 milioni di euro.