Juventus, Ronaldo Giocatore dell’anno: la premiazione al Gran Galà

Juventus, ulteriore riconoscimento per Cristiano Ronaldo, che si è aggiudicato il premio come miglior giocatore dell’anno

Juventus Ronaldo / Al Gran Gala del Calcio è tempo di premiazioni, e ad aggiudicarsi il premio come miglior calciatore dell’anno è stato, ancora una volta, Cristiano Ronaldo, che ai microfoni di Sky ha avuto modo di rilasciare una breve dichiarazione nella quale ha esternato tutta la sua soddisfazione. Ecco le sue parole:

“Ringrazio soprattutto i miei compagni: senza di loro non ce l’avrei mai fatta. Una grande soddisfazione: sicuramente non è stato un anno facile per tutto quello che è successo con la pandemia, giocare in uno stadio vuoto sicuramente non aiuta. Ma siamo riusciti comunque a vincere lo scudetto: peccato non essere riusciti a qualificarci per la Champions, ma ci rifaremo. Questo è il calcio.