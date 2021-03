Calciomercato Juventus, il ritorno di Pogba: si torna alla carica per il Polpo

Pogba alla Juventus, calciomercato: il francese possibile colpo estivo per la dirigenza bianconera. Le ultime sull’affare

Juventus Calciomercato Pogba / Ci sarebbero sempre più possibilità di un ritorno di Paul Pogba sotto l’ombra della Mole: secondo le ultime indiscrezioni riportate da tuttojuve.com, infatti, sarebbero ridotte al lumicino le chances da parte del francese di rinnovare il suo contratto con il Manchester United in scadenza il prossimo anno. Il “Polpo” considera concluso il suo ciclo all’ombra dell’Old Trafford, e sarebbe lusingato dell’interessamento della Vecchia Signora.

Ovviamente l’eventuale ritorno di Pogba alla Juventus può diventare realtà solo a patto che il francese decida di decurtarsi l’attuale stipendio, che si aggira sui 15 milioni di euro annui. Possibile che Paratici decida di mettere sul piatto un’offerta da 9-10 milioni a stagione, anche per via dell’emergenza Covid che sta dissanguando le casse di tutti i club.

Juventus Pogba / Da tenere sott’occhio anche la posizione del Real Madrid, che ha mostrato il proprio interesse per il centrocampista francese in più di una circostanza. Sta di fatto che un colpo in mediana alla compagine bianconera è di primaria importanza, per rinforzare un reparto che quest’anno ha dimostrato limiti strutturali non indifferenti. Pogba è considerato la pedina giusta, in termini di qualità e di temperamento: che si possa concretizzare il tanto agognato Pogback?

