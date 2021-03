Calciomercato Juventus, la Roma prova lo scippo per l’attaccante. I giallorossi, in caso di Champions, hanno puntato l’obiettivo bianconero

La Roma prova lo scippo. Soprattutto se riuscisse a qualificarsi alla prossima Champions League. La società di Friedkin infatti sarebbe alla ricerca di un attaccante – vista la partenza quasi certa di Dzeko – per il prossimo campionato. E gli occhi sarebbero finiti su Mauro Icardi, obiettivo di Paratici, che lascerà con ogni probabilità il Psg.

Ma non solo lui: in mezzo c’è anche il Kun Aguero: l’argentino, in scadenza di contratto con il Manchester City, saluterà la squadra di Guardiola. Oltre al fatto che sta giocando con il contagocce, è stato beccato alla fine della gara contro il Lipsia di Champions League mentre borbottava contro i compagni che non gli passavano il pallone. Questo sfogo non è passato inosservato: ed è partito subito il solito balletto di notizie che vedono partente il Kun.

