Juventus, la dedica speciale di Ronaldo dopo il premio AIC

Soddisfazione per Cristiano Ronaldo e per la Juventus ieri sera, quando CR7 è stato nominato miglior giocatore AIC della scorsa stagione.

Un riconoscimento importante per il campione portoghese, che in questa sua esperienza italiana ha dimostrato che la carta d’identità si può anche non guardare quando c’è il talento ma soprattutto quando c’è la voglia di mettersi in gioco e di dimostrare di essere ancora il più forte. Nella tarda serata di ieri, dopo aver ritirato il premio dell’Associazione Italiana Calciatori, il portoghese sui suoi social ha voluto mandare un messaggio speciale.

