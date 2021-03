Juventus-Benevento, i convocati: due importanti rientri per Pirlo

La Juventus si appresta a scendere in campo quest’oggi per il suo match contro il Benevento. Fischio d’inizio fissato per le ore 15.

Una partita che i bianconeri devono vincere a tutti i costi per tenere viva la speranza di poter agguantare l’Inter al comando della classifica. Impresa non impossibile, anche perché la Juventus deve ancora recuperare una partita. Pirlo per questo match non potrà contare ancora una volta su Dybala, infortunato così come Demiral e Ramsey. All’appello manca anche Cuadrado. Il difensore colombiano è squalificato. Ci sono però due importanti ritorni nell’elenco dei convocati.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, scelto il rinforzo ma arriverà ad una condizione

LEGGI ANCHE –> Juventus, svelata la nuova maglia per la stagione 2021-22