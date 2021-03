Calciomercato Juventus, il Crystal Palace vuole prenderlo a zero

Il calciomercato della Juventus nel corso della prossima estate passerà inevitabilmente da diversi acquisti e cessioni in casa bianconera.

Alla fine della stagione in corso la dirigenza sarà chiamata ad effettuare le valutazioni sull’andamento di un cammino che quest’anno per Ronaldo e soci è stato fatto di molti alti e bassi. Dovrebbero esserci dei nuovi arrivi anche per ringiovanire un gruppo che attualmente vede in organico diversi elementi over 30. L’allenatore Andrea Pirlo ha iniziato un nuovo percorso in panchina puntando molto anche sui giovani. Da Frabotta a Fagioli, sono tanti i ragazzi dell’Under 23 che il tecnico ha inserito in prima squadra.

