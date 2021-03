Calciomercato Juventus, che ne sarà di Morata? Dal possibile riscatto ai sostituti. I bianconeri fanno il punto sul futuro.

Calciomercato Juventus, futuro di Morata in bilico. L’attaccante spagnolo ha offerto un’altra prova insufficiente contro il Benevento e ora si gioca il riscatto in maglia bianconera. Ancora in forte dubbio quella che sarà, quindi, la prossima stagione in attacco. Molti giocatori potrebbero partire e la Juventus si prospetta a rivoluzionare l’attacco. Morata è certamente entrato in maniera incredibile, riuscendo ad andare in rete quasi fin da subito e poi il blackout: una stagione di alti e bassi che sembra proprio essere la cornice perfetta di quella che è stata la Juventus in questa annata. Non è in dubbio la sua permanenza, ma il riscatto passerà anche delle prossime prestazioni. Come sappiamo il cartellino è ancora di proprietà dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, futuro Morata: dal riscatto ai possibili sostituti

Come dicevamo poc’anzi i bianconeri riflettono attentamente su quello che sarà il futuro ma non lasciano sfuggire le occasioni e proprio di queste vogliamo parlare. Se qualora, malauguratamente Morata non dovesse essere riscattato, ecco, che la Juventus andrà – di nuovo – alla caccia di numeri 9. C’è sempre il sogno Harry Kane del Tottenham, ma le richieste degli inglesi non sono certamente economiche. Dalla Francia continua ad interessare l’operazione legata a Milik, col Marsiglia che sembra disponibile alla cessione.