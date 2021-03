Juventus, rientro Dybala: la Joya mette nel mirino il derby

Infortunio Dybala, Juventus: si punta al ritorno dell’attaccante argentino nel derby contro il Torino. Le ultime novità

Calciomercato Juventus Dybala / Dopo la brutta sconfitta subita contro il Benevento, la Juventus deve guardarsi le spalle per riuscire ad ottenere una qualificazione in Champions League assolutamente fondamentale per le casse del club bianconero, falcidiato negli ultimi bilanci. In questo rush finale, la compagine di Pirlo ha assoluto bisogno del recupero di Paulo Dybala, fermo dal 10 gennaio a causa di un problema al ginocchio patito per un intervento scomposto di Obiang.

Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, l’attaccante argentino sarebbe in procinto di rientrare già contro il Torino. Possibile che Pirlo gli conceda qualche scampolo di partita nel derby, dunque: poco probabile che la Joya possa partire dall’inizio, più verosimile che venga gettato nella mischia a gara in corso, qualora la situazione lo dovesse richiedere.