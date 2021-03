Calciomercato Juventus, i bianconeri prenotano il giovane portiere Gasparini: classe 2002 in arrivo dall’Udinese.

Calciomercato Juventus, bianconeri verso la chiusura del giovane portiere dell’Udinese, Manuel Gasparini. Già a gennaio la società bianconera fu molto vicina alla chiusura dell’affare. Il classe 2002 adesso potrebbe arrivare a zero in estate. Un operazione che guarda al futuro visto che la società sta sempre di più veicolando gli acquisti a giovani promesse: una rivoluzione netta che ha già preso piede con la scelta di Pirlo e che continuerà anche la prossima stagione radicando la cosiddetta rifondazione, che potrebbe anche non solo limitarsi all’organico a disposizione.

Calciomercato Juventus, chiusa l’operazione per il giovane: arriva a zero

Non è detto che con l’arrivo di Gasparini e chissà chi altri, alcuni senatori pensino di lasciare. Buffon infatti deciderà solo a fine stagione se ritirarsi o meno, mentre Chiellini valuta giorno dopo giorno. La nuova Juventus sta presto prendendo forma. Ci sono diversi obiettivi in palio ma la prossima stagione non bisognerà più commettere errori proprio per salvaguardare il blasone che la società bianconera ha nel calcio italiano e nel mondo. Una rivoluzione in diversi settori del campo, ma non è nemmeno esclusa una nuova panchina. Tutto dipenderà dai risultati di fine stagione.