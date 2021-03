Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo chiede rinforzi in attacco. Un nome su tutti potrebbe diventare la nuova suggestione.

Calciomercato Juventus, alla fine Ronaldo è intenzionato a rimanere e rispettare l’anno di contratto che lo legherà alla società bianconera fino alla fine della prossima stagione. Evidente che dopo i mancati successi in ambito europeo di questa stagione, Ronaldo, così come il resto della squadra, vogliano puntare più in alto in Champions League. Proprio per questo motivo il portoghese avrebbe fatto una richiesta precisa alla società. Più supporto in fase offensiva, un centroavanti in grado di supportarlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: sarà lui il sostituto di Pirlo

Calciomercato Juventus, CR7 sceglie il nuovo attaccante: può arrivare

Se pensiamo giusto qualche anno fa, dove CR7 è riuscito nell’impresa di vincere tre Champions League consecutive, molto del merito dei gol e delle sue performance era anche del suo partner in attacco Karim Benzema. Proprio l’attaccante francese è quello di cui si sente la mancanza, o meglio, di cui Cristiano sente la mancanza. Una carriera al Real Madrid da autentico protagonista ma la prossima stagione tutto potrebbe cambiare. I blancos sono pronti a rifondare e vorrebbero partire immediatamente con un super colpo: Haaland del Borussia Dortmund. Con l’acquisto del giovane norvegese, gli spazi per Karim sarebbero limitati, e c’è comunque una volontà del centroavanti di provare nuovi stimoli. Ed ecco che proprio davanti a questa, possibile, necessità la Juventus tenterebbe il colpo a sorpresa.