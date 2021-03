Calciomercato Juventus, le parole di Nedved a Dazn lasciano aperta l’ipotesi cessione per Dybala, al suo posto un nuovo attaccante.

Calciomercato Juventus, futuro di Dybala sempre più verso la cessione. A confermare questa ipotesi sono le parole rilasciate dal vice presidente Pavel Nedved a Dazn Italia. Da una parte Nedved ha rassicurato sul futuro dell’allenatore Andrea Pirlo dicendo che rimarrà al 100%, così come Ronaldo che dovrebbe, quindi, rispettare l’ancora anno che lo lega in bianconero. Ma certamente diversa è la situazione relativa a Paulo Dybala. L’argentino ormai fuori da praticamente tutta la stagione, potrebbe essere ceduto e con i suoi soldi verrebbero investiti per un nuovo centroavanti da affiancare a Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Nedved lo mette in vendita: i possibili sostituti

Molti nomi sul taccuino del direttore sportivo Fabio Paratici, ma uno, o meglio, due stuzzicano di più la dirigenza bianconera. Sempre vivo il sogno Icardi: l’attaccante argentino potrebbe essere mosso dal desiderio di tornare in Italia, dove ha casa con la moglie agente Wanda Nara, e la Juventus sarebbe la squadra in grado di accoglierlo sia economicamente che come blasone. Un altro eventuale sostituto di Dybala potrebbe essere il francese Griezmann che non sembra trovarsi a suo agio in maglia blaugrana. Tutto come dicevamo prima, dipenderà dal tipo di cessione che ci sarà per Dybala. Le richieste dei bianconeri non sono economiche, ma è anche vero che la condizione di Dybala potrebbe compromettere, così come l’attuale situazione economica, l’eventuale cessione a prezzi desiderati. Proprio per questo si potrebbe optare in chiave scambio.