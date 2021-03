Calciomercato Juventus, c’è un punto interrogativo su Icardi

Il calciomercato della Juventus è già proiettato agli innesti che la società bianconera porterà a Torino in estate per rinforzare la rosa.

Calciatori chiamati a essere importanti fin da subito per una squadra che in questa stagione sta facendo fatica. Il solo Ronaldo in avanti, supportato da un Morata a fasi alterne, non è bastato in Champions e anche in campionato lo scudetto è ormai lontano. L’assenza di Dybala si è fatta sentire e in futuro si cercherà un bomber che segni almeno 15-20. Un nome importante tra le opzioni è quello di Mauro Icardi. L’attaccante a fine stagione lascerà il Psg, visto che non è un titolare fisso e la società vuole risparmiare il suo ingaggio per cercare altri grandi campioni, Messi su tutti. Per l’ex Samp si profila un ritorno in serie A.

LEGGI ANCHE –>Juventus, braccio di ferro in arrivo con l’Inter per l’attaccante

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, futuro allenatore: la conferma dalla Rai