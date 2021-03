Calciomercato Juventus, rivoluzione Zidane: triplo arrivo dal Real Madrid

Calciomercato Juventus, in casa Real Madrid sarà rivoluzione: bianconeri pronti a sferrare l’assalto per portarli a Torino

C’è aria di grossi movimenti di mercato in casa Real Madrid. Soprattutto in uscita per alleggerire il monte stipendi. Perez non può permettersi nessuno in entrata se prima non vende. E se l’idea Haaland venisse davvero confermata dai fatti, allora senza dubbio molti lasceranno la Casa Blanca.

Uno su tutti Nacho: il difensore, che va in scadenza nel 2022, sembrerebbe non riuscire a trovare un accordo con il Real per il prolungamento. Nacho, 31 anni, sta vivendo comunque una buona stagione condita da 20 presenze. E vorrebbe anche rimanere nella squadra che lo ha cresciuto. Ma di questo avviso non sembrerebbe siano i dirigenti spagnoli, pronti a metterlo sul mercato.

