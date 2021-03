Ramsey, addio Juventus? Calciomercato, dalla Premier ne sono sicuri

Calciomercato Juventus, novità sul futuro di Ramsey. Il gallese potrebbe dire addio al termine di questa stagione: le ultime

Calciomercato Juventus Ramsey / Ha deluso le aspettative, rivelandosi uno dei peggiori flop delle ultime campagne acquisti portate avanti dalla Juventus. Stiamo parlando di Aaron Ramsey, che è diventato un vero e proprio esubero, alla luce delle prestazioni poco esaltanti di cui si è reso protagonista negli ultimi due anni. Complice i numerosi infortuni che ne hanno minato l’integrità fisica, il gallese non è stato mai in grado di imporsi né a livello tecnico, né sul piano carismatico.

Il classe ’90 ha mercato in Premier: sebbene il Liverpool si sia tagliato fuori dalla corsa alla mezzala, come riporta Anfieldcentral.co.uk il West Ham non molla la presa. La Juve valuta il suo centrocampista non meno di 21 milioni di euro: soldi con i quali il club bianconero potrebbe mettere a bilancio un interessante plusvalenza, dal momento che Ramsey è sbarcato a Torino da svincolato, dopo la fine del suo contratto con l’Arsenal.