Calciomercato Juventus, il futuro di Dybala è ancora tutto da decidere ma le parole di Nedved lasciano presagire ad una cosa.

Calciomercato Juventus, da autentico protagonista nella stagione di Sarri, eletto anche il miglior giocatore della Serie A, al buio di questa stagione dati i tanti infortuni rimediati. La situazione di Paulo Dybala alla Juventus è decisamente inspiegabile, sfortunata e ancora tutta da decidere. Giusto qualche stagione fa si parlava di lui come prossimo capitano, un fuoriclasse per il futuro della società, non è un caso che la maglia indossata, la 10 di Alessandro Del Piero, sia un passaggio di testimone. Ma ora Dybala sembra più lontano e forse prossimo ad una cessione. Almeno stando alle parole di Nedved rilasciate a Dazn, si legge fra le righe che davanti ad importanti offerte l’attaccante argentino potrebbe partire diventando, così, l’uomo mercato.

Calciomercato Juventus, futuro di Dybala: i diversi scenari possibili

Scadenza di contratto nel 2022 e possibilità di perderlo a zero. Se Dybala vuole andarsene la Juventus dovrà rinnovare il suo contratto prima della fine della stagione e poi gestire attentamente le offerte. Oppure si può continuare con lui, dandogli fiducia. Ma già qualche stagione fa la Juventus fu vicinissima a cedere definitivamente la Joya, esattamente prima dell’avvento di Lukaku in maglia nerazzurra, Dybala, era prossimo ad essere utilizzato proprio come scambio per l’attaccante belga. Lukaku aveva detto sì alla dirigenza bianconera e il tutto saltò perché Dybala non era convinto di trasferirsi in quel di Manchester.