Aguero alla Juventus, calciomercato: il colpo low cost sempre più vicino

Calciomercato Juventus, Aguero prossimo a vestire la maglia bianconera? L’argentino è in un uscita dal City, e Paratici fiuta l’affare

Aguero Juventus calciomercato / Nell’attesa che termini questa stagione, è già tempo di programmazione in casa Juventus. Gli uomini di mercato della compagine bianconera stanno già sondando i possibili colpi da consegnare all’allenatore del prossimo anno, che non è detto sia Pirlo. Sono tanti i nomi che circolano in queste ore e che vengono puntualmente accostati ai Campioni d’Italia uscenti: il più caldo, in ordine di tempo, è quello del Kun Aguero.

Leggi anche –> Ansia Juventus, torna prima dalla Nazionale: il motivo

Secondo le ultime indiscrezioni che rimbalzano d’Oltremanica, sono poche le chances che l’attaccante argentino rinnovi il suo contratto con il City in scadenza al termine di questa stagione, che quest’anno ha visto il campo con il contagocce, sia per i noti problemi fisici, sia per il rapporto non proprio integerrimo instaurato con il proprio allenatore Pep Guardiola. Ulteriore indizio dell’addio del Kun è il fatto che i Citizens stanno monitorando il possibile acquisto di Danny Ings del Southampton, segnale piuttosto inequivocabile del fatto che non c’è più spazio per Aguero.