Il Barcellona fa sul serio per Rabiot: Calciomercato, la Juve fissa il prezzo

Rabiot potrebbe lasciare la Juve: il Barcellona in pressing per il centrocampista francese. La valutazione dei bianconeri non spaventa i blaugrana

Rabiot Juventus calciomercato / Il Barcellona in pressing per Rabiot. Come riportato da tuttojuve.com, i blaugrana avrebbero intensificato i contatti con l’agente del francese per capire la sua disponibilità a trasferirsi in Catalogna, ripercorrendo lo stesso iter fatto esattamente un anno fa da Miralem Pjanic. La Juve non considera incedibile la mezzala ex Paris Saint Germain, e potrebbe entrare nell’ordine di idee di privarsene qualora arrivasse un’offerta di almeno 15 milioni di euro.

Cifra che permetterebbe alla Juve di mettere a bilancio un importante plusvalenza, dal momento che il calciatore è arrivato a parametro zero a Torino, dopo la naturale scadenza del suo contratto con il PSG.