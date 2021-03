Calciomercato Juventus, corsa a tre per l’asso olandese

Il prossimo calciomercato della Juventus sarà senz’altro uno dei più importanti delle ultime stagioni, con diversi acquisti e cessioni in vista.

La stagione in corso rischia di essere deludente. Dopo essere uscita anzitempo dalla Champions League, la squadra di Pirlo probabilmente dovrà dire addio anche al tricolore. C’è ancora la possibilità di tornare in corsa, ma è molto difficile visto che l’Inter non sta sbagliando un colpo. E alla fine del campionato si faranno sicuramente delle valutazioni sui giocatori che rimarranno e altri invece che continueranno altrove la loro carriera. Di sicuro servono rinforzi, e in tutti i reparti. Specie in un attacco che rischia di perdere delle pedine preziose.

