Calciomercato Juventus, se dovesse saltare il riscatto di Morata l’assist arriverebbe dalla Serie A, la Roma interessata.

Calciomercato Juventus, qualora i bianconeri a fine stagione dovessero decidere di non riscattare Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, l’assist arriverebbe dalla Roma. Già in passato i giallorossi andarono vicini a chiudere per la spagnolo, ora ci sarebbe la via decisiva. Alvaro Morata ritornato in bianconero da autentico protagonista negli ultimi mesi sembra aver perso quella verve che ad inizio stagione garantiva sintonia e tanti gol col suo partner Cristiano Ronaldo. Lo spagnolo è a secco di reti e le prestazioni negative degli ultimi periodi stanno mettendo all prova la società bianconera, che ancora non ha esercitato il suo riscatto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo e Pirlo: il piano per il futuro

Calciomercato Juventus, la Roma si fa avanti: salta il riscatto

Se a fine stagione la società bianconera decidesse di non rinnovare la fiducia ad Alvaro Morata e, quindi, di non riscattarlo, la società giallorossa potrebbe piombarsi direttamente come prossima pretendente per lo spagnolo. Già quando Dzeko sembrava ad un passo dall’addio la società romana aveva pensato ad Alvaro come sostituto del centroavanti, ora, potrebbero avanzare un’offerta definitiva se i bianconeri decidessero di non continuare con lui.