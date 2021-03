Dybala-Juventus, storia di un amore andato a male | Aria di addio?

Dybala lascerà la Juventus a fine stagione? Calciomercato, la situazione relativa alla Joya appare tutto tranne che chiara

Calciomercato Juventus Dybala / Il futuro di Paulo Dybala è quanto mai incerto. L’argentino non ha ancora sciolto le riserve per quanto concerne il possibile rinnovo di contratto in scadenza tra un anno e mezzo, e le voci concernenti un suo possibile addio si infittiscono sempre di più. Non è stata di certo una stagione facile per l’ex Palermo, sia fuori che dentro il rettangolo verde: prescindendo dalla questione rinnovo, la Joya ha dovuto smaltire i postumi dell’infortunio rimediato contro il Lione nella primissima parte di stagione.

Leggi anche –> Kean alla Juventus, il centravanti ha fatto la sua scelta

Un lento recupero, passato per battute d’arresto piuttosto clamorose: la più roboante, quella all’Olimpico contro la Lazio, quando l’attaccante non è riuscito a stoppare un pallone che ha dato il là al goal di Caicedo. Eppure sembrava che qualcosa in inverno fosse cambiato: i goal contro Genoa e Udinese sembravano rappresentare la luce in fondo al tunnel. Buio che si è nuovamente ripresentato il 10 gennaio, quando Obiang l’ha falciato con un intervento scomposto, causandogli quell’infortunio al ginocchio dal quale solo ora sembra essersi ristabilito.