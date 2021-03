Calciomercato Juventus, il ritorno di Kean: idea scambio con l’Everton

Kean alla Juventus, calciomercato: Paratici potrebbe mettere sul piatto un super scambio con l’Everton. Ecco i dettagli

Calciomercato Juventus Kean / Si starebbe surriscaldando la pista Kean-Juventus. Sebbene nelle ultime ore siano arrivate smentite più o meno indirette sulla veridicità dell’operazione, Fabio Paratici starebbe lavorando sotto traccia per cercare di portare l’attaccante italiano al Torino che, non dimentichiamolo, attualmente è in prestito al Paris Saint Germain dopo aver aver disputato una stagione con la maglia dell’Everton.

Alla luce delle prestazioni molto confortanti fornite quest’anno, i vice Campioni d’Europa intendono prelevarlo a titolo definitivo dall’Everton, con il quale sono stati avviati i primi contatti. I Toffees, però, al momento non si smuovono da una richiesta di 45-50 milioni di euro, cifra che i parigini non avrebbero intenzione di sborsare. Ecco perché, secondo quanto rivelato da tuttojuve.com, la Juve sarebbe ancora in corsa, con Paratici che studia l’offerta giusta per battere la concorrenza.