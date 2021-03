Il prossimo calciomercato della Juventus si preannuncia quantomai infuocato, con diversi elementi della rosa che potrebbero continuare altrove la carriera.

Ci sono dei calciatori che in questa stagione hanno reso decisamente meno delle aspettative, seppur per diversi motivi. C’è chi non si è integrato bene nello scacchiere tattico di Pirlo ma c’è anche chi è stato frenato dagli infortuni. E’ il caso di Paulo Dybala, che ormai non scende in campo dallo scorso mese di gennaio. Un calvario che potrebbe finire con la convocazione per il prossimo derby. Ma c’è da capire quale sarà il futuro dell’asso ex Palermo. Che non sembra più essere sicuro di rimanere a Torino.

LEGGI ANCHE –>Juventus, braccio di ferro in arrivo con l’Inter per l’attaccante

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, futuro allenatore: la conferma dalla Rai