Juventus, Ronaldo furioso in nazionale: ecco perché

L’asso della Juventus Cristiano Ronaldo è stato protagonista alle qualificazioni mondiali per i mondiali Qatar 2022 con la maglia del Portogallo.

Questa volta a far parlare di sè però il campione bianconero non è stato per una prodezza in campo. O meglio questo sarebbe potuto succedere. Ma riavvolgiamo in nastro per capire meglio. Ieri sera è andato in scena il confrontro tra Serbia e Portogallo per la seconda giornata delle qualificazioni mondiali. La partita è tirata e al 90 il risultato è di 2-2. Per vincere i lusitani si aggrappano al loro campione ed eccolo, Ronaldo, che tira fuori dal cilindro una giocata delle sue. Portiere superato e palla nel sacco. Anzi no, perché il difensore rinvia dopo che la sfera aveva superato la linea e l’arbitro non concede il gol. Non esiste infatti in questa competizione la goal line technology.

