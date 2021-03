Pogba alla Juventus, calciomercato: due cessioni per l’assalto allo United

Calciomercato Juventus, intrigo Pogba: Ramsey e Rabiot finanzieranno il colpo dallo United. Ecco il piano di Paratici

Calciomercato Juventus Pogba/ Storia di un amore che potrebbe nuovamente consumarsi. Ci stiamo riferendo alla “love story” tra Pogba e la Juventus, che potrebbe vivere un nuovo capitolo della sua irresistibile saga la prossima estate, quando i bianconeri torneranno nuovamente a bussare alla porta dello United per cercare di capire la fattibilità di un’operazione che sta tenendo tutti con il fiato sospeso.

Il contratto del “Polpo” scadrà tra un anno e mezzo, e i Red Devils non hanno voglia di svendere un calciatore per il quale sborsarono più di 100 milioni di euro meno di quattro anni fa. La Juve, dal canto suo, non ha a disposizione tutti quei soldi, ma potrebbe ricavarli laddove riuscisse a piazzare un paio di cessioni “pesanti”.