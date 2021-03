Calciomercato Juventus, sarà un’estate bollente: futuro incerto per i big

Calciomercato Juventus, per Paratici sarà un’estate bollente: è incerto il futuro per quattro big della rosa

Sarà un’estate calda. Per una Juve che probabilmente cambierà molto alla fine della stagione. Intanto l’intenzione è quella di chiudere al meglio questa, con la vittoria della Coppa Italia e cercando di lottare fino alla fine per uno scudetto che è quanto mai impossibile in questo momento. Poi sarà mercato.

E c’è aperta la questione di quattro big. Buffon, Chiellini, Dybala e Ronaldo. Tutti potrebbero rimanere, ma potrebbe anche lasciare. Ma andiamo con ordine e partiamo da Buffon. Il portiere vorrebbe ancora giocare con continuità. E secondo le ultime indiscrezioni riportate oggi, potrebbe decidere di andare a chiudere la carriera al Parma, la società che gli ha dato fiducia e lo ha lanciato. Discorso inverso per Chiellini: avrebbe intenzione di smettere, nonostante con la Nazionale abbia dimostrato ancora di poter giocare a buoni livelli. Ma gli infortuni che lo hanno bloccato in questi anni iniziano a diventare pesanti. La società vorrebbe farlo continuare. Lui invece pensa a fermarsi e iniziare una nuova carriera dietro la scrivania.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, cessione vicina: “Ci ho già parlato”

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, dalla Premier il possibile tesoretto

Calciomercato Juventus, le questioni Dybala e Ronaldo

Sul fronte rinnovo non ci sono novità. Nemmeno la sosta è riuscita a far incastrare l’appuntamento tra le parti. E più si avvicina la fine della stagione, meno speranze ci sono che Dybala possa rimanere in bianconero anche nella prossima stagione. Andrà in scadenza nel 2022, ma è fuori discussione che in caso di mancato accordo il rapporto s’interromperà alla fine di questa stagione.

Infine la questione Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese ha ancora un altro anno di contratto. Ma sul suo futuro non c’è certezza. Soprattutto se dovesse arrivare il Real Madrid a bussare. Con un’offerta di 30 milioni di euro la Juve potrebbe cedere CR7 e andare alla ricerca del centravanti del futuro. Negli ultimi giorni la pista madrilena si è un po’ raffreddata. Ma può sempre succedere di tutto. Diciamo che per Paratici il lavoro sarà pesante la prossima estate. C’è una rivoluzione in atto.