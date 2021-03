Calciomercato Juventus, dalla Premier il possibile tesoretto

Ci saranno tanti nodi da sciogliere in casa bianconera per quanto riguarda il calciomercato della Juventus nei prossimi mesi estivi.

Possibili innesti in arrivo per garantire una squadra sempre più importante e competitiva. Ma ci saranno anche delle cessioni, alcune delle quali anche dolorose. Ma il mancato raggiungimento degli obiettivi stagionali, in un club abituato a vincere, potrebbe portare ad una autentica rivoluzione nell’organico nel corso del prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Juventus, nella lista dei possibili partenti Ramsey, Dybala e Sandro

Secondo quanto riporta il “Daily Mail” in Inghilterra, potrebbe essere la Premier League il prossimo campionato di ben tre calciatori della Juventus. Vale a dire Aaron Ramsey, Paulo Dybala e Alex Sandro. Il centrocampista gallese è forse quello più sicuro di cambiare aria, visto che non si è ben integrato negli schemi dei bianconeri e che è stato spesso frenato da problemi fisici. Il Tottenham è sulle sue tracce. Anche per Dybala l’addio potrebbe essere vicino, specie nel caso in cui non rinnoverà l’accordo con la Juve in scadenza nel 2022. E in partenza verso la Premier potrebbe esserci anche Alex Sandro. La cessione di questi tre elementi potrebbe garantire un tesoretto importante al club bianconero da reinvestire sul mercato.