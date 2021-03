Calciomercato Juventus, la rivelazione: tradimento Allegri

Uno dei nodi principali del prossimo calciomercato della Juventus riguarderà il futuro della panchina dei bianconeri.

La conferma di Andrea Pirlo alla guida della Juventus è stata annunciata nei giorni scorsi dalla dirigenza bianconera ma non si escludono nemmeno clamorose novità alla fine di questa stagione. I tifosi non sono ovviamente soddisfatti di essere usciti anzitempo dalla Champions League e ovviamente sperano in un ribaltone in classifica. Conquistare il decimo scudetto consecutivo però al momento sembra davvero molto difficile. Tant’è che si è tornati a parlare di possibili nomi per il futuro allenatore della Juventus.

LEGGI ANCHE –>Juventus, braccio di ferro in arrivo con l’Inter per l’attaccante

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, futuro allenatore: la conferma dalla Rai