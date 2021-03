Calciomercato Juventus, nuovi obiettivi in mediana per la prossima stagione. Piacciono Van de Beek del Manchester e Jorginho del Chelsea.

Calciomercato Juventus, c’è aria di rivoluzione. I bianconeri vogliono colmare le diverse lacune sul campo e il primo settore con più – evidenti – problemi è proprio il centrocampo. Per la prossima stagione la dirigenza bianconera è pronta a regalare a Pirlo una rosa più competitiva cominciando da ruoli chiave come il regista, che in questo momento ancora manca alla rosa bianconera. Tanti nomi nel taccuino di Paratici, come abbiamo già ampiamente trattato, i nomi di Pogba e Locatelli continuano ad essere in pole ma filtra ottimismo anche per dei – possibili – colpi dalla Premier League, il campionato inglese. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, riportate anche dal giornalista Paolo Paganini sul proprio profilo Twitter, i bianconeri sono forti su Jorginho e Van de Beek.

Calciomercato Juventus, suggestioni dalla Premier: nuovi nomi in mediana

L’ex Ajax potrebbe diventare obiettivo concreto della dirigenza bianconera. Profilo che in Olanda, proprio come De Ligt, fu uno dei protagonisti assoluti della squadra della capitale. Acquistato poi dal Manchester United, il classe 1997, non ha saputo ambientarsi al meglio con i Red Devils e pertanto gli inglesi sarebbero propensi a cederlo per evitare esuberi. Di ruolo centrocampista Van de Beek è un canterano dell’Ajax, talento cresciuto in patria proprio come il suo connazionale De Ligt. Come dicevamo poc’anzi fu, proprio insieme alla colonna difensiva bianconera, uno dei protagonisti nella cavalcata alla Champions, che eliminò Cristiano Ronaldo e compagni, nella stagione 2018-2019. Van de Beek sarebbe molto corteggiato dalla dirigenza bianconera e potrebbe diventare obiettivo concreto per la campagna acquisti estiva.