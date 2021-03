Calciomercato Juventus, bianconeri pronti a rivoluzionare in mediana: alcuni escono altri entrano, centrocampo nuovo per Pirlo.

Calciomercato Juventus, bianconeri propensi alla rivoluziona totale. Il reparto più problematico, il centrocampo, è pronto ad essere – letteralmente – innovato. Alcuni potrebbero uscire, fra questi spiccano i nomi di Ramsey, Rabiot e davanti a buone offerte anche Bentancur. Ma fra importanti sacrifici ci saranno anche notevoli entrare, stando infatti a quanto viene riportato dal giornalista Rai Paolo Paganini, la società bianconera avrebbe in obiettivo concreto tre centrocampisti: in primis Paul Pogba, il francese è sempre il più desiderato a seguire Locatelli del Sassuolo (ieri autore di una splendida rete in maglia azzurra), Jorginho del Chelsea e Van De Beek.

LEGGI ANCHE >>> Cristiano Ronaldo, fissato l’incontro con il presidente Agnelli sul futuro

Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: chi esce e chi entra

Paul Pogba è sempre il più desiderato. Non solo dai tifosi, ma anche dall’ambiente. Pogba sarebbe un giocatore in grado di fare la differenza. In maglia bianconera il passato fu glorioso, prelevato a parametro zero dal Manchester United, con la Juventus, Paul trovò il suo successo internazionale che lo consacrò come uno dei centrocampisti più forti al mondo. Dopo il ritorno al Manchester il suo destino potrebbe nuovamente ritornare anche a Torino. Il procuratore Raiola ha aperto più volte ad una cessione e non è scontato o utopistico pensare che la dirigenza bianconera ci proverà concretamente in questi mesi estivi.