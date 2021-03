Calciomercato Juventus, Donnarumma ha deciso il suo futuro

Una delle possibili mosse del prossimo calciomercato della Juventus potrebbe essere la ricerca di un nuovo estremo difensore di grande talento.

Il nome in questione è quello di Gigi Donnarumma, portierone del Milan e della nazionale italiana. Anche se è ancora giovanissimo, può vantare già grande esperienza ed è uno dei calciatori che tanti club stanno tenendo d’occhio. Questo perchè alla fine della stagione andrà in scadenza di contratto con il Milan, detentore del suo cartellino, visto che per adesso non è arrivata alcuna firma sul rinnovo. Tuttavia l’estremo difensore sembra avere ben chiaro il suo futuro.

